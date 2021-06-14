حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد الوعكة

أحمد عاطف (القاهرة)

بدأت حالة الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة فى الاستقرار بشكل كبير بعد خضوعه قبل أيام لعملية جراحية.

ووصل الفنان الشهير إلى منزله استعداداً للعلاج الطبيعي بعد أن طمأنه الأطباء ليستعد لعمله خلال الفترة المقبلة.

كان أبو زهرة كشف عن خضوعه لعملية جراحية على حسابه الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك»، حيث قال «إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظراً لحدوث شرخ فيه. يا رب، الشفاء القريب».

كانت آخر أعمال أبوزهرة السينمائية مشاركته في فيلم «خيال مآته» مع الفنانين أحمد حلمي ومنه شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وانتصار وحسن حسني وسامي مغاوري وإنعام سالوسة وحمدي المرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

شارك أبوزهرة مؤخرا فى مسلسل «جمع سالم» الذي عرض فى رمضان 2020 بمشاركة زينة ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين ومحمد عادل وملك قورة وسامح الصريطي وأيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد.