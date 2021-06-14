أنباء سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج في المستشفى من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر الطبي لـ"الاتحاد" إلى أنها قريبة من الخروج من العناية المركزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين داخل المستشفى بدأت بإصابتها بالفيروس ثم معاناتها من تبعاته التي أثرت على الرئة بشكل كامل.

وأضاف المصدر الطبي لـ«الاتحاد» أنه يمكن القول إن الفنانة دلال عبد العزيز تحسنت بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية. ويأمل الفريق الطبي أن ينتج عن ذلك الخروج من الرعاية المركزة والتي لازمتها الفنانة المصرية طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن موقفها النفسي هو المحدد لكل الأمور الآن.

وأشار إلى أن هناك تخوفاً كبيراً من معرفتها بخبر وفاة زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم خاصة وأنه من المعروف أن ذلك سيؤثر على الحالة النفسية لها بشكل كبير، مضيفاً أن الانتكاسة في الحالة الصحية يمكن أن ترجع بها لأسابيع للخلف مع دقة تشخيصها الطبي وحالتها الصحية الصعبة.

وتنهال الدعوات للفنانة المصرية دلال عبد العزيز والتي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في منتصف شهر رمضان المنقضي، حيث توفي زوجها الفنان سمير غانم لنفس السبب، بينما ما تزال هي تواجه آثار كوفيد-19 الطويلة ومنها تآكل الرئة خلال الفترة الماضية، حيث تتلقى الرعاية الصحية في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.