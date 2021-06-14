صور.. شابة تدرب الرجال على الملاكمة في دولة عربية

امرأة تدرب الرجال، قد لا يكون أمراً مستغرباً بشدة في بعض الدول وبعض المدن الكبيرة. أما أن يكون ذلك في ريف دولة عربية، فذلك أمر نادر.

في قاعة تدريبات صغيرة الحجم في مدينة بني سويف المصرية، تدرب صباح عبد الحليم صقر، البالغة من العمر 36 عاماً، الشبان على الملاكمة مرتين في الأسبوع.

المدربة أثناء التدريب

تقع بني سويف على مسافة مئة كيلومتر جنوبي القاهرة وفي منطقة زراعية عادة ما تقتصر فيها أدوار المرأة على الأعمال المنزلية.

وقالت صباح، التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها «بدأت البوكس الصدفة... ما كنتش حابة البوكس... كنت بخاف على وشي وكدة».

لكنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين.

وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وقالت صباح «ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول. إنت عارف موضوع الصعيد بالنسبة لهم التمرينات والحاجات دي في البوكس بالذات كان صعب وكون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن فدي اللي كانت أصعب شوية فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زي الولد تمرينات قاسية جداً وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع إنهم حبوا إن يبقى تمرين بجد».

وتابعت أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم.

وقال عمرو صلاح الدين، المتدرب بعد أن تجاوز تخاذله في بداية الأمر «في الأول والله هو أنا ما كنتش حابب الموضوع ده خالص، يعني إن البنت تدرب ولد دي حاجة مش كويسة أوي، أو مش مستحبة في الصعيد يعني. بس مع ما شاء الله خبرتها وتفوقها خصوصا في بلد أرياف مفيهاش مدربين كتير يعني في مجال البوكس فبدأنا نمشي معاها خطوة خطوة ونتقبل إنها تدربنا يعني والحمد لله كويسة جداً في التدريب واحنا بنتحسن معاها في التدريب».

وقال محمد سيد عبد الحليم أحد المتدربين مع صباح «أنا عايز أقول للشباب إنه ممكن يتقبل فكرة إن بنت تدربهم والبنت ممكن تجيب برضو التدريب والامتياز في التدريب زي الشاب بالضبط فمفيش داعي خالص إنه ما يتقبلش. لازم يتقبل الأمر وكأنه مدرب شاب بيدربه».