«البطل الخارق» يقدم توعية لمرضى السكري

الشارقة (الاتحاد)

بحثت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، آخر مستجدات المسابقات التوعوية لبرنامج «البطل الخارق» إحدى برامج الجمعية الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بمرض السكري، وكيفية التعامل معه، وطرق الوقاية منه.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية مؤخراً، وحضره سعادة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري وعدد من موظفي ومتطوعي الجمعية، حيث تتضمن الاجتماع الإعلان عن ترشيح لجنة تحكيم، لتقييم أداء 100 متسابق ومتسابقة من طلبة المدارس المشاركة في البرنامج، كما تضمن الاجتماع مناقشة أهم معايير وآليات التحكيم وشروط الفوز في المسابقات، والتي تشمل مسابقة أفضل فيلم توعوي عن البرنامج، وأفضل قصة عن السكري، ومسابقة أفضل رسمة لشخصية البطل الخارق.