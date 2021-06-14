حقائب سفر يدوية الصنع على الطراز الفرعوني

أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت سيدة مصرية في صنع حقيبة سفر فريدة من نوعها، كونها أول حقيبة يدوية الصنع بالكامل من الجلد الطبيعي، ومنقوشة على الطراز الفرعوني القديم.

وحصلت حقيبة السفر التي تحمل صورة التابوت الأشهر حول العالم تابوت الملك المصري توت عنخ آمون، على المركز الثالث في مسابقه الصناعات الإبداعية لعام 2021 بسبب الإبداع في التصميم والتنفيذ على حد سواء، بعد المنافسة مع 66 مشتركاً آخرين.

حقائب سفر يدوية الصنع على الطراز الفرعوني



وصممت المهندسة مروة قباري حقيبة السفر الاستثنائية بمقاس 60*50*30سم، وبطنتها بالكامل من الجلد الطبيعي أيضًا، وحرصت قباري على إضافة قفل رقمي للحقيبة مع إضافة ميكانيزم حركه مع الجرار والعجلات وأرجل التثبيت، وكل الإضافات التي جاءت مع حقيبة السفر كانت جميعها قد صنعت يدويًا سواء الدق أو التلوين أو تثبيت الدعامات الداخلية، وهو ما جعلها مؤهلة بقوة للفوز ضمن المراكز الإبداعية الأولى.

واختارت المصممة والمنفذة للحقيبة الاعتماد على تابوت عنخ آمون رغم تفاصيله المرهقة، ولكنه خرج جذابًا في النهاية حيث وضعته على مقدمة الحقيبة مع صورة أنوبيس على الجانبين ليظهر كحارس للمقبرة، وكأن الحقيبة عمل فني مكتمل الأركان يهتم بأدق وأبسط التفاصيل.

حقائب سفر يدوية الصنع على الطراز الفرعوني



تؤكد قباري، مؤسسة العلامة التجارية ماروليتا للمنتجات الجلدية أنها طورت من منتجاتها الجلدية على مدار عملها في المجال، حتى وصلت إلى تدريب الشباب لمساعدتها في إنتاج المزيد من المشغولات الجلدية المصنوعة يدويًا بالكامل.

وتستفيد السيدة المصرية من أموال تدريب الشباب والورش اليدوية في شراء الخامات اللازمة لتصنيع المنتجات نظرًا لارتفاع أسعار الجلود الطبيعية، وصعوبة الحصول عليها ويتطلب ضخ منتجات متنوعة توفير المال اللازم لذلك.