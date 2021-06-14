هذه أفضل الحيل التي ستزيد فرص نجاحك خلال مقابلة العمل

يزعم الخبراء أن 90٪ من أي محادثة يتم نسيانها بعد 48 ساعة ، وكل ما يتبقى لك هو انطباع عن المحادثة. من أجل الحصول على الوظيفة التي تحلم بها ، تحتاج إلى ترك انطباع جيد في مدير الموارد البشرية. ولا يتعلق الأمر فقط بما ستخبره به ، ولكن يتعلق بكيفية القيام بذلك. واليوم سنطلعك بخمس حيل ستجعلك قادراً على ترك انطباع قوي خلال مقابلة العمل.

1. تهدئة أعصابك عن طريق خداع جسدك:

يظهر البحث النفسي أنه يمكننا أن نجعل أنفسنا أكثر ثقة في المواقف العصيبة. كل ما عليك القيام به هو اتخاذ وضعية قوية لبضع دقائق. قبل المقابلة ، قم بتصويب كتفيك ، أو إرخاء ظهرك ، أو رفع ذقنك ، أو الاستناد ببساطة إلى ظهر كرسي. دع جسمك يأخذ وضع الفائز.

2. التأكد من معرفة اسم الشخص الذي يجري المقابلة معك:

أثناء التحضير لمقابلة العمل ، بالإضافة إلى المعلومات حول الشركة ، تأكد من معرفة اسم الشخص الذي سيقوم بالمقابلة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تعرف الاسم بشكل صحيح ، فكن منتبهًا - سيقدم مدير الموارد البشرية نفسه قبل بدء المحادثة. يمكن أن يساعد الاتصال بشخص ما باسمه في تعيين اتصال شخصي معه وزيادة فرصك في الحصول على وظيفة.

3. اشرح إنجازاتك بوضوح وبدون خجل:

كلما كانت إجاباتك أوضح ، كان ذلك أفضل. تحدث عن مساهمتك الشخصية في حل المشكلات ، ولا تبالغ ولا تكن متواضعًا جدًا. إذا كان ذلك ممكنًا ، ادعم نتائج عملك بالأرقام - اشرح بالنسب المئوية كيف زادت المبيعات مع وصولك إلى الشركة.

4. استخدم الإيماءات لتعزيز ما تقول:

من المهم أن تبقى في وضع مفتوح. من الأفضل عدم إخفاء يديك في جيوبك أو تحت الطاولة ، بل اجعلها مرئية حتى يراها المحاور. يلاحظ المديرون ذوو الخبرة أنه عندما يقوم المرشح بالإيماء بحرية ، فهذا يساعدهم على نقل أفكارهم إلى المستمعين وإظهار موقف إيجابي.

5. تلخيص المقابلة:

يتذكر الناس أكثر من غيرهم اللحظات الأولى والأخيرة من الاجتماع. هذا هو السبب في أهمية لحظات الافتتاح والختام في مقابلتك ، إلى جانب الإيماءات والكلمات التي تستخدمها خلال هذه الأوقات. ابق نشيطًا وودودًا. يمكنك شكر مدير الموارد البشرية على الوقت الذي وفره وإظهار اهتمامك بهذه الوظيفة مرة أخرى. يمكن أن يكون تلخيص الاجتماع ووضع فكرة بين السطور بأنك المرشح المناسب لهذا المنصب خيارًا جيدًا.