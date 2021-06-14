وفاة صاحب أكبر أسرة في العالم.. كم عدد زوجاته وأبنائه؟

توفي الرجل الذي يوصف بأنه صاحب أكبر أسرة في العالم عن عمر يناهز 76 عاماً.

ويُدعى الرجل زيونا تشانا. وأعلن رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية أن الرجل يرأس طائفة مسيحية محلية في الهند تسمح بتعدد الزوجات.

ويبلغ زيونا تشانا من العمر 76 عاماً وله 39 زوجة و94 من الأبناء.ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أسرة زيونا 167 فرداً وهي الأسرة الأكبر على مستوى العالم وفقاً لما تقوله وسائل إعلام محلية، لكن هذا يتوقف على ما إذا كان العدد يشمل أحفاد زيونا البالغ عددهم 33 حفيداً.

وكان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من أربعة طوابق، ويضم حوالي 100 غرفة في قرية «باكتاونج» النائية في ميزورام والتي أصبحت مزاراً سياحياً بفضله، حسبما قال رئيس حكومة الولاية.

وتُعرف الطائفة باسم «تشانا» وأسسها والد زيونا عام 1942 وتضم في عضويتها مئات الأسر. وعقد زيونا قرانه على زوجته الأولى وهو في سن 17 عاماً، ويقول إنه تزوج ذات مرة 10 نساء في عام واحد.

على الرغم من حجم الأسرة الكبير بالفعل، كان زيونا قد قال في مقابلة صحفية معه عام 2011 إنه يرغب في توسيعها.

وأضاف آنذاك: «أنا مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في المضي قدماً في أي زيجة أخرى».

وتابع: «لدي أشخاص كثيرون أرعاهم وأعتني بهم وأعتبر نفسي رجلاً محظوظاً».