بالصور.. أميركي يروي رحلة 30 ثانية في بطن الحوت

كشف غواص من ولاية ماساتشوستس الأميركية، عن ابتلاع حوت أحدب جائع له وبقاءه في فمه لمدة 30 ثانية، لكنه عاش ليروي الحكاية لأن المخلوق لم يعجبه طعمه، وبصقه مرة أخرى، وفقا لوصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحدث الغواص مايكل باكارد، البالغ من العمر 56 عامًا ، أنه كان يقوم بالغوص الروتيني قبالة بروفينستاون يوم الجمعة الماضي عندما شعر بارتطامه بنتوء، وتحول كل شيء من حوله إلى ظلام.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مايكل إنه اعتقد أنه تعرض لهجوم سمكة قرش، لكن عندما أدرك أنه لم يشعر بأي أسنان حادة ولم يكن يعاني من الألم ، بدأ في معرفة ما حدث.

وقال باكارد: "لقد أدركت، يا إلهي، أنني في فم حوت وهو يحاول ابتلاع، وقلت لنفسي حسنًا ، هذا هو - أنا أخيرًا – سأموت".

بالصور.. أميركي يروي رحلة 30 ثانية في بطن الحوت

بدأ باكارد يفكر في زوجته وأبنائه الذين يبلغون من العمر 12 و 15 عامًا، وبدأ يكافح داخل فم الحوت حتى رأى ضوءًا وبدأ الحوت يهز رأسه جنبًا إلى جنب .

ويقدر باكارد الزمن الذي قضاة في الحوت بـ30 ثانية، وأنه استمر في التنفس لأنه لا يزال يحمل جهاز التنفس الخاص به.

تم إنقاذ باكارد من قبل زميله يوشيا مايو الذي كان على متن قاربهم وانتشله من الماء بعد أن بصقة الحوت، واستخدم جهاز الراديو الخاص به للاتصال بالسلطات على الشاطئ، وفقًا لصحيفة كيب كود تايمز.

يقول الخبراء إنه من النادر للغاية أن يبتلع الحوت الأحدب، ويقدر بيتر كوركيرون ، كبير العلماء في نيو إنجلاند للأحياء المائية، أن هناك فرصة من كل تريليون لأكل شخص ما من قبل الحوت.

بالصور.. أميركي يروي رحلة 30 ثانية في بطن الحوت

قال جوك روبينز، مدير دراسات الحيتان الحدباء في مركز الدراسات الساحلية، إنه عندما يتغذى أحدب، "يفعلون ما نسميه إطعام البلع ، ويفتحون أفواههم على نطاق واسع بشكل لا يصدق ''.