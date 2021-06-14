أسرار فقدان الوزن بعد الولادة

من أصعب المشكلات التي تواجه النساء بعد الحمل والولادة هي الزيادة في الوزن، والتي يصعب فقدانها بسبب الاهتمام بالمولود الجديد، والتعافي من الولادة، وقيامها بأدوار جديدة عليها، وهو ما يتطلب رعاية خاصة بالأم حتى تتمكن من فقدان الوزن الزائد، الذي يساهم بشكل كبير في تحسن حالتها النفسية.

ونقدم في هذا التقرير بعض النصائح الذي يمكن التعامل معها كروتين صحي، يمكن اتباعه بعد الولادة، لفقدان الوزن الزائد، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.

نظام غذائي صحي

لإنقاص الوزن بشكل فعال ودائم، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك البروتينات الصحية مثل المكسرات والبذور والبيض والبقوليات، أيضا اجعل الوجبات الخفيفة مثل الفواكه الجافة واللبن اليوناني والمكسرات المختلطة، في متناول يديك، وتجنبي تماما السكر والكربوهيدرات لأنها غنية بالسعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية.

مراقبة كمية السعرات الحرارية

يمكن أن تساعدك مراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناوليها على تحديد نوع وكمية الطعام الذي تتناولينه، ومن ثم تحسين اختيارك للأطعمة الصحية التي ستساعدك على إنقاص الوزن.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام طريقة رائعة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة من جسمك، يمكنك ممارسة المشي والجري والركض وركوب الدراجات، وقد يكون العثور على وقت لممارسة الرياضة أثناء رعاية الطفل ليلًا ونهارًا أمرًا صعبًا للغاية، ولكن جلسة مدتها 30 دقيقة فقط ستحدث فرقًا كبيرًا.

التخلص من الوجبات السريعة

الوجبات السريعة هي التي تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، وهو ما قد يتسبب في مضاعفة الوزن في فترة قصيرة جدا رغم افتقارها للعناصر الغذائية المهمة، لذلك لا تترددي في مقاطعتها تماما حتى تتمكني من فقدان الوزن.

الأنظمة الغذائية السريعة

الأنظمة الغذائية السريعة هي التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا وتجعلك تفقدين قدرًا كبيرًا من الوزن في وقت قصير، تمنح هذه الأنظمة نتائج مفاجئة، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمك للشفاء والتعافي بعد الحمل، كما أنها تعطي نتائج مؤقتة وستجعلك على الأرجح تشعرين بالتعب معظم الوقت.

شرب كمية كافية من الماء

شرب كمية كافية من الماء مهم لأي شخص يحاول إنقاص وزنه، يمنع شرب الماء أي مستوى من الجفاف والإرهاق في جسمك، كما أنه سيعوض فقدان الماء الذي يحدث أثناء الرضاعة الطبيعية، يحفز الماء أيضًا عملية التمثيل الغذائي لديك مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية لطفلك خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة مهمة للغاية، للطفل وكذلك للأم، خاصة في عملية فقدان الوزن بعد الحمل بحسب اليوم السابع.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

من الصعب جدًا حرفيًا الحصول على قسط كافٍ من النوم مع وجود مولود جديد حيث يريدك الطفل على مدار الساعة، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم جدًا لشفاء جسد الأم وشفائه وكذلك فقدان الوزن، يمكنك أن تطلبي من أفراد عائلتك رعاية طفلك من أجل الحصول على بعض الوقت الجيد للنوم، تذكري دائمًا أن جسمك وصحتك لا تقل أهمية عن طفلك، لذلك اعتني بنفسك جيدًا.