عرض أغلى عينة من الذهب والفضة في معرض بأستراليا

يعرض اثنتان من أكثر عينات الذهب والفضة قيمة في العالم بمعرض السبائك والمعادن الثمينة الشهير The Perth Mint في أستراليا، والتي تم اكتشاف عينة الصخور الذهبية King Henry على بعد نصف كيلومتر تحت الأرض في منجم Beta Hunt عام 2018، حسبما ذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية.

وأفاد التقرير، تزن قطعة الذهب بـ 45 كجم أو 1400 أوقية من الذهب بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار، ويقدر خبراء الصناعة أنه من المحتمل أن يكون من بين أكبر خمسة من نوعه تم اكتشافه على الإطلاق.

وأكمل التقرير، بجانب قطعة "الملك هنري" توجد "The Karratha Queen" ، وهي كتلة صلبة فضية تم العثور عليها في عام 2000 في منجم إليزابيث هيل ، على بعد 45 كيلومترًا جنوب كاراثا في منطقة بيلبارا في واشنطن، وتحتوي على حوالي 99.79 كجم أو 3520 أوقية من الفضة ، بقيمة 136000 دولار من المعدن وحده.

عرض أغلى عينة من الذهب والفضة في معرض بأستراليا

استحوذت دار سك العملة في بيرث على القطعة الذهبية الملقبة بـ "الملك هنري" في عام 2019 ، بينما حصلت القطعة "The Karratha Queen" حيث يشكلوا معا عرضًا جديدًا تم فتحه ليتزامن مع تجديد كبير لردهة دار سك النقود وصالات عرض البيع بالتجزئة بحسب اليوم السابع.

وقال الرئيس التنفيذي ريتشارد هايز: "العرضان الثمينان يجسدان الكثير مما شهدته The Perth Mint منذ تأسيسها قبل 122 عامًا"