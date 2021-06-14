علامات الطاقة السلبية في جسمك.. وكيف تتخلص منها؟!

الطاقة السلبية دائما ما تنتاب الأشخاص ذوو الشخصية الحساسة جدا الذين سرعان ما يصابون بالقلق والتوتر والخوف. ولكن هل فكرت يوما أنه بإمكانك بكل سهولة أن تتخلص من الطاقة السلبية هذه وتكتسب بدلا منها الطاقة الإيجابية؟ نعم فهذه حقيقة حيث إنه من خلال اتباع هذه النصائح والأفعال يمكنك أن تتخلص من هذه الطاقة السلبية في حياتك وتكتسب الطاقة الإيجابية.

استبدل الأفكار السلبية بأخرى إيجابية

حاول دائما أن تعود نفسك على أن تنظر إلى نصف الكوب المملوء ولا تقصر نظرك على ما تفقده في حياتك فقط بل ركز انتباهك أيضا على الأحداث الجيدة التي تحدث لك والنعم التي أنعم الخالق عز وجل عليك بها وهذا أمر قد يكون صعبا في البداية إلا أنه سوف يساعدك بعد ذلك على التخلص من الطاقة السلبية التي تنتابك بشكل ملحوظ جدا.

كن متحملا للمسئولية

علامات معاناة الفرد من الطاقة السلبية هو عدم قدرته على تحمل مسؤولية أي أمر ولذلك فإننا نجد هذا الشخص دائما ما يلقى بالمسؤولية على المحيطين حوله ولا يبدى أي استعداد لتحمل أي خطأ يقوم به وهذا أمر غير صحيح لأنك إذا أردت أن تتخلص من الطاقة السلبية التي تسيطر عليك فعليك أن تكون معترفا بخطئك ومتحملا لأي مسؤولية تنتج عن اتخاذك لأي قرار.

التفكر والتأمل

إن التفكر والتأمل يساعد على تخليص الجسم من الطاقة السلبية والتحلي بالتفاؤل والأمل وتغلب على روتين حياتك وحاول أن تخرج دائما خارج المألوف وتسمو بروحك وفكرك ولا تحاول دائما أن تكون واقعيا أكثر من اللازم بل حاول أن تحلق بخيالك بعيدا عن الواقع بعض الشيء وتكون ذات قوة وقدرة في السيطرة على ظروف حياتك.

حافظ على ابتسامتك دائما

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن قدرة الإنسان في أن يحافظ على ابتسامته دائما يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق مما يساعد على طرد جزء كبير من الطاقة السلبية خارج الجسم حيث أظهرت احدى الدراسات التي أجريت على مجموعة أشخاص مصابين بالتوتر والقلق أن الأشخاص الذين تمكنوا من المحافظة على ابتسامتهم كانوا أقل توتر وقلقا من غيرهم.

حاول أن تفعل شيئًا تحبه

من أهم الأشياء التي تساعد على الترويح عن النفس وفك كبتها وكذلك الشعور بنوع من المتعة والإيجابية هو أن تقوم دائما بعمل شيء تحبه أو ممارسة هواية مفضلة فبعض الأشخاص يكون لديهم هوايات مختلفة ومواهب أيضا وممارسة هذه الهوايات والمواهب يساعد على الشعور بدرجة كبيرة من الإيجابية وطرد الطاقة السلبية أيضا.

ممارسة الرياضة

إن الرياضة كما نعلم لها فوائد صحية كثيرة جدا ومتعددة لكل أجزاء الجسم ولكن هل تعلم أن ممارسة الرياضة لها تأثير كبير جدا على الصحة النفسية حيث إن ممارسة الرياضة تساعدك على أن تتكسب قدرا كبيرا من الطاقة الإيجابية وفي نفس الوقت التخلص من نسبة عالية من الطاقة السلبية وخصوصا ممارسة الرياضيات والألعاب الجماعية.

ابتعد عن الأشخاص السلبيين

من الصعب ان تبقى وسط أشخاص لديهم قدر كبير من الطاقة السلبية دون أن تكون مثلهم ولذلك فإنه من الأفضل ان تبتعد عن الأصدقاء والأشخاص الذين يبثون الطاقة السلبية إلى نفسك وأن تحيط نفسك بأشخاص يساعدونك على طرد الطاقة السلبية والتحلي بالطاقة الإيجابية واكتسابها أيضا.

لا تتحدث عن الطاقة السلبية

من أهم الأمور التي تجعل عقلكيركز على الطاقة السلبية هو أن تظل تتحدث عن الطاقة السلبية دائما سواء كان ذلك متعلقا بأمر ما يخصك أو أمر عام ولذلك إذا شعرت بأن هناك طاقة سلبية تجتاح نفسك فلا تتحدث في هذا الأمر مع الآخرين بل يكفيك أن تجلس وحدك وأن تفكر في هذا الأمر وحدك أو حتى تقوم بالفضفضة بالورقة والقلم ثم تقوم بتمزيق هذه الورقة فور الانتهاء من الفضفضة فإن ذلك سوف يساعدك على أن تفرغ طاقتك السلبية وتحافظ على طاقتك الإيجابية في نفس الوقت.

انظر إلى نصف الكوب المملوء

لا تقوم بالتركيز دائما على الجانب السلبي في كل امور حياتك بل حاول أن تقوم بالنظر إلى الجانب الإيجابي أيضا ولا تكثر من الشكوى إلى المحيطين بك بلازمة وبدون لازمة بل كن متوازنا في كل أمر لأن ذلك سوف يساعدك على أن تتخلص من جزء كبير من الطاقة السلبية وأن تتحلى أيضا بالطاقة الإيجابية.

لا تنتقد الآخرين

لا تحاول دائما أن تكثر من انتقاد الأشخاص المحيطين حولك بل عامل الناس بسيئاتهم وحسناتهم معا وحاول أن تلتمس العذر للآخرين لأن ذلك لن يكون مفيدا لهم هم فقط بل إنك بذلك تساعد نفسك على أن تتخلص من جزء كبير من الطاقة السلبية وتوطن نفسك على أن تكتسب دائما الطاقة الايجابية.