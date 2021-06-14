الصين ترسل بشراً إلى الفضاء للمرة الأولى منذ 5 سنوات

يطلق صاروخ من سلسلة لونج مارش مركبة فضائية صينية من صحراء جوبي خلال الأيام المقبلة لنقل ثلاثة رجال إلى وحدة فضاء مدارية في مهمة تستمر ثلاثة أشهر لتصبح أول مرة ترسل فيها الصين بشرا إلى الفضاء منذ نحو خمس سنوات.

وتمثل المركبة شنتشو -12 ، التي تعني "السفينة الإلهية" ، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة مطلوبة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022. وستحمل أربع بعثات منها رواد فضاء لترفع بذلك عدد رواد الفضاء الصينيين الذين تم إرسالهم إلى الفضاء إلى 12 .



وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030 وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

وتخطط الصين أيضا لوضع رواد فضاء على القمر.

وستحطم الإقامة المزمعة لرواد الفضاء لمدة ثلاثة أشهر الرقم القياسي الصيني للبقاء في الفضاء والذي يبلغ 30 يوما والذي سجلته بعثة رائدي الفضاء تشن دونغ وجينغ هايبنغ عام 2016 إلى نموذج أولي لمحطة الفضاء.