حنان ترك تحسم جدل العودة للتمثيل

تصدرت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك قوائم الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل، بعد تزايد المطالبة بحذف صورتها دون حجاب مع زميلتها منة شلبي، خصوصا أن ترك حسمت الأنباء حول احتمال خلع الحجاب وعودتها للوسط الفني، مؤكدة عبر حسابها على «تويتر» (الأحد) أن وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها «نعمة» تتمنى دوامها.

فيما أطلق مغردون حملة انتقدت نشر شلبي صورة ظهرت فيها برفقة ترك بلا حجاب، لترد الأخيرة بصورة بالحجاب بصحبة زوجها حاملة باقة من الزهور، أرفقتها بعدة تغريدات تؤكد فيها تمكسها بوضعها الحالي كزوجة، وتفضيلها حياتها العائلية، علاوة على أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني.