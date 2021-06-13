لماذا يرفض شريف دسوقي تركيب طرف صناعي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، حيث يرفض الاقتراب من ركبته لتركيب الطرف الصناعي أو إجراء الفحوص الطبية.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد»، أنه كان من المفترض تركيب الطرف الصناعي بالفعل للفنان شريف دسوقي، لكن الأمر تأخر مراعاة لحالته النفسية.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر تركيب الطرف الصناعي لشريف دسوقي هذا الأسبوع، وذلك على أمل أن يعاود حياته بشكل طبيعي.

ودخل الفنان شريف دسوقي المستشفى منذ نحو 10 أيام، من أجل تركيب طرف صناعي، بعد أن أجريت له عملية بتر في الساق متأثراً بمضاعفات الإصابة بمرض السكري المزمن.