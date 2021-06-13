جميلة عوض تواجه 6 قضايا

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت جميلة عوض لـ«الاتحاد»، عن أنها تجسد في أحداث فيلم «المحكمة»، شخصية «علياء»، التي تقدم قضية إنسانية، حيث تدور أحداث الفيلم داخل كواليس إحدى المحاكم من خلال 6 قضايا جنائية ومدنية، الفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني، وغادة عادل.

وتنتظر جميلة طرح فيلم «عروستي»، بدور العرض السينمائي، الذي تجسد فيه دور «دليلة»، وهي شخصية تتمتع بالمرح الشديد، وتجمعها علاقة عاطفية مع أحمد حاتم بطل العمل، تنتهي بالزواج.. الفيلم تدور أحداثه في إطار الرومانسية الكوميدية، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته صابرين، ومحمود البزاوي.

حلم

وعن حلمها الفني أوضحت لـ «الاتحاد»، أنها تتمنى تجسيد الشخصية الفرعونية للملكة نفرتيتي، التي كانت واحدة من أكثر النساء غموضاً في مصر الفرعونية، وكانت امرأة قوية، وحكمت مصر جنباً إلى جنب مع الفرعون إخناتون زوجها، وكان ذلك من عام 1353 - 1336 قبل الميلاد، وقد قرأت عن حكمها الدولة الحديثة لمصر القديمة مع زوجها إخناتون أو أمنحوتب، وكان يشوب حكمها فترة من الاضطرابات الدينية والثقافية والاشتباك مع رجال الدين، حيث كانت هي وزوجها يدعوان إلى عبادة إله الشمس أتون، مما سبب غضب الكثير من معابد الآلهة أمون وأوزوريس، وكانت محبوبة من قبل شعبها.

شريرة

وتصدرت جميلة عوض مؤخراً محركات البحث الإلكتروني، بعد تجسديها شخصية «تمارا»، خلال أحداث مسلسل «حرب أهلية»، مع الفنانة يسرا، لتصبح رمز الشر في الدراما المصرية.

وأعربت الفنانة المصرية جميلة عوض لـ «الاتحاد»، عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «تمارا» والتي جسدتها خلال أحداث مسلسل «حرب أهلية»، والذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم، مضيفة أن الشخصية على الرغم من ملامحها الشريرة الظاهرية، لكنها مرت بالعديد من الصراعات النفسية المعقدة بداخلها، وكان التساؤل الدائم لها: لماذا كل تلك الشرور التي تضمرها لمن حولها؟ ولكنها تبرر أفعالها بأنها لم تجد الحنان والاحتواء الأسري مع عائلتها.

مشاهد

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، أوضحت جميلة أنه مشهد وفاة والدها، الذي جسد دوره الفنان عزيز الشامي، وشعورها بفقد الإنسان الصادق طوال حياتها، ومشهد المواجهة داخل المستشفى وفوجئت برد الفعل الإيجابي من الجمهور على هذين المشهدين وتصدرا محركات البحث الإلكتروني حتى تلك اللحظة.

وحول تعاونها مع يسرا، قالت جميلة: إنها فنانة في غاية الرقي وتتعامل مع الجميع بكل ود، وعلى المستوى الفني، فهي داعمة لكل من حولها لخروج أفضل ما فينا فنياً.. ولا أنكر أنني في البداية تخوفت كثيراً من التعامل معها، خاصة أن مشاهدنا بها العديد من المشاحنات والمشاجرات.

مقلب

وعن كواليس ظهورها في برامج المقالب «رامز عقله طار»، كشفت جميلة عن أنها تلقت دعوة لحضور دعوة افتتاح إحدى الأماكن الترفهية في العاصمة السعودية، ومنذ بداية تصوير الحلقة لم تتخيل أنها تتعرض لمقلب، لأنه لا يوجد اتفاق مسبق مع رامز جلال، بالإضافة أن طبيعة شخصيتها العاشقة للمرح واللهو، وكنت سعيدة للغاية، وعن مشهد القفز من الكبسولة قالت: إنها أمر معتادة عليه منذ الصغر ولا تخشى المرتفعات.