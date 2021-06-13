هنا الزاهد.. ماذا قالت عن «حلوة الدنيا سكر»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تعرض قناة «أبوظبي» حالياً وتطبيق adtv مسلسل «حلوة الدنيا سكر» من بطولة هنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دوراً قوياً فيها.

وقالت هنا لـ «الاتحاد»: إنها متفائلة بعرض المسلسل على شاشة «أبوظبي»، خصوصاً وأنه يعد العمل الثاني على التوالي الذي يعرض لها على القناة التي تعتز كثيراً بها، بعدما عرض لها في رمضان الماضي مسلسل «النمر» مع محمد إمام، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، وأوضحت أن «حلوة الدنيا سكر» يمثل أول بطولة درامية لها، وأنها وافقت عليه بمجرد عرضه عليها، خصوصاً وأنها كانت تحلم بتقديم مسلسل يحتوي على كم كبير من الشخصيات والحواديت والأحاسيس المختلفة، ويكون بمثابة تقديم رسالة هادفة للجمهور بمختلف فئاته، أي يناسب كل أفراد العائلة، وهو ما تجسد في حواديته التي حملت عناوين «سحر ولا شعوذة»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«لو كنت يوم أنساك»، و«قولي لأحمد»، وشاركها بطولتها عدد كبير من الفنانين، منهم محمود عبدالمغني، وأحمد حاتم، ومحمد الكيلاني، وعمر الشناوي، ومحمد الشرنوبي، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي.

وأشارت إلى أنها رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتها في العمل، إلا أنها استمتعت كثيراً به، وحمسها أكثر له عرضه بعيداً عن شهر رمضان الذي ترى أن المسلسلات لا تشاهد فيه بالصورة الأمثل، نظراً للكم الكبير من المسلسلات العربية التي تعرض خلاله.

وكشفت هنا عن أنها تحضر لفيلم سينمائي جديد عنوانه «ساشا» من تأليف الفنان الراحل طلعت زكريا، وتجسد فيه شخصية إحدى أميرات عالم ديزني، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ قدمت العام الماضي فيلم «الغسالة» مع أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وأكدت أنها لا تمانع تكرار تجربة تقديم البرامج التي قدمتها من قبل من خلال برنامج «هزر فزر»، والذي حقق جماهيرية كبيرة لم تكن تتوقعها على حد قولها.