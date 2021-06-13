«شوماخر» في عالم فيراري أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بأسطورة سباقات الفورمولا 1 «مايكل شوماخر»، أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن افتتاح تجربة «شوماخر، بطل فيراري سكودريا» الجديدة كلياً، بالتعاون مع متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية. وستأخذ هذه التجربة الضيوف في جولة بصرية فريدة تستعرض مسيرة بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، مايكل شوماخر، وسيتم عرض التجربة عبر عدة عروض على مدار اليوم.

وستنظم التجربة الجديدة لتستعرض مسيرة «مايكل شوماخر» الحافلة بالإلهام وقصص النجاح من خلال عرض مقاطع فيديو مؤثرة للحظات تاريخية مع فريق فيراري سكودريا عام 2000، وستتيح التجربة للضيوف فرصة فريدة لمشاهدة سيارة فيراري الأسطورية F1-2000 التي فاز بها شوماخر بلقبه العالمي الأول مع فريق فيراري سكودريا عام 2000، إلى جانب الكؤوس التي فاز بها في السباقات السبعة في الموسم نفسه.

بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس، أعربت عن سعادتها بإطلاق هذه التجربة الجديدة التي تستعرض مسيرة مايكل شوماخر الذي يعتبر مثالاً أعلى وموهبة استثنائية للكثير من متابعي عالم سباقات السيارات، إذ تحتفي هذه التجربة المميزة في عالم فيراري أبوظبي بالإرث الفريد والإنجازات الكبيرة لهذه الشخصية العالمية.