اتهام مشارك في برنامج لاكتشاف المواهب بالقتل العمد

علي عبد الرحمن (القاهرة)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نقاشات مطولة بعد اعتداء الطفل معاذ عيسى، الذي سبق أن شارك في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب «The voice kids»، على جاره الطفل حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا.

وتسبب الاعتداء فى كسر ضخم فى الجمجمة، ما استدعى عملية جراحية عاجلة استغرقت 12 ساعة.

وأفادت والدة الطفل المصاب، بأنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، وأنها حالياً تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة، مشيرة إلى «أن المفتاح (المستخدم في الاعتداء) تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضاً، وأن الطفل معاذ معروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه، وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير».

وأضافت أن ابنها جمعه لقاء بالصدفة مع معاذ بحكم الجيرة السكنية في يوم الحادث. وأوضحت أن معاذ حاول استفزاز طفلها ببعض الكلمات التى تخرج عن سياق الآداب العامة، واعتدى عليه بمفتاح سيارة، ما أدى إلى كسر في الجمجمة واختراق المفتاح طبقات عدة من المخ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على معاذ عيسى، بتهمة الشروع في قتل زميله حسن شريف علوان.

كان الطفل المتهم صاحب الـ 14 عاماً، انضم إلى برنامج «The voice kids» في موسمه الثالث العام الماضي، وغنى في مرحلة الصوت أغنية «عيلة تايهة»، للفنان أحمد عدوية، ونال إعجاب المدربين، واختار المتسابق الانضمام إلى فريق محمد حماقي، قبل أن يقصيه مدربه محمد حماقي لصالح المتسابق عمر عادل، فى مرحلة المواجهة وهي المرحلة الثانية من البرنامج.