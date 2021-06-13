يلقون طفلاً في بحيرة لهذا السبب!

شعبان بلال (القاهرة)

ألقى شابان مصريان طفلاً في ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، غرب دلتا مصر، بينما قام ثالث بصوير الواقعة المرعبة التي أدت إلى ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبب وراء هذه الحادثة هو الهوس بتحقيق مشاهدات عالية وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لشابين أثناء قيامهما بإلقاء طفل من أعلى كوبري مدرسة الزراعة أمام مسجد عمرو بن العاص في ترعة المحمودية التي يصل عمقها إلى 4 أمتار بمحافظة البحيرة ما عرض الطفل للغرق قبل إنقاذه.

وطالب رواد الإنترنت بسرعة القبض على المتهمين في الواقعة.

حددت أجهزة الأمن المصرية هوية الشابين مرتكبي الحادثة وقبضت عليهما بتهمة إلقاء طفل في المياه لتصوير فيديو له وهو يستغيث من أجل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي سعياً للربح المادي من وراء ذلك.

وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمون في دائرة مركز شرطة دمنهور، حيث ألقى اثنان منهما الطفل المجني عليه في المجري المائي، بينما قام الثالث بتصويرهما بهاتفه المحمول، ثم قفز أحدهم عقب إلقاء الطفل لإنقاذه.