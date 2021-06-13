تفاصيل جديدة عن "مغارة علي بابا" في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت السلطات المصرية عن تفاصيل محتويات شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ "مغارة علي بابا"، والتي تضم مقتنيات أثرية من مجوهرات وأحجار كريمة تعود لعدة عصور.

وأكدت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

وأضافت اللجنة أنه تم العثور أيضا على 787 قطعة لأسرة محمد علي، تبين أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، موضحة أنه تم استرداد العديد من القطع التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية.

وضمت المضبوطات أيضا 216 لوحة فنية، تبين من خلال فحصها أن مصنفة لثلاث فئات، على رأسها عدد 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا تصلح للعرض المتحفي منها لوحات أثرية.

وقادت الصدفة قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل جنوب القاهرة في اكتشاف محتويات الشقة أثناء مداهمتها الشقة لتنفيذ قرار تمكين لصالح رجل أعمال خال ابن صاحب الشقة، ضد نجل شقيقته، وأثناء تنفيذ الحكم عثر على كنز أثري داخل الشقة.

وتعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت ويشغل منصباً قضائياً رفيعاً، والذي أكد أن جميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل للأسرة".









