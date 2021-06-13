راشد الماجد يعود للحفلات من بوابة الرياض

مراد اليوسف (دبي)

أكد الفنان السعودي راشد الماجد أنه عائد للحفلات الجماهيرية من خلال حفل غنائي سيقام بالعاصمة السعودية الرياض، الجمعة (18 يونيو الجاري).

وكان الماجد قد تأجلت له حفلة جماهيرية في دبي، كانت مقررة يوم 29 يناير الماضي، في ختام مهرجان دبي للتسوق، وذلك لأسباب وفاة والدته قبل الحفل بيومين.

وكانت جميع حفلات راشد الماجد الأخيرة «أونلاين» فقط وبدون جمهور، تم عرضها عبر تطبيقات خاصة في عيد الفطر الماضي، والذي قدمه من منزله في دبي التزاماً بالإجراءات الاحترازية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.