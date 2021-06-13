نجل الفنانة ميار الببلاوي يكشف حالتها الصحية

أجرت الفنانة ميار الببلاوي، عملية جراحية، وطمأن ابنها متابعيها على السوشيال ميديا إذ نشر صورة لوالدته، بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الرسمي، وعلق: "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرًا يارب".

نجل الفنانة ميار الببلاوىي يكشف حالتها الصحية

وكانت ميار الببلاوى قد سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية في رحلة علاج أوائل العام الجارى، وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحية من أميركا، قائلة: "سافرت أميركا لمتابعة حالتي الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضى 10 أيام فقط فى مدينة دالاس بولاية تكساس". وفق اليوم السابع.