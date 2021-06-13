مي العيدان تكشف إصابتها بمرض دلال عبدالعزيز

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان إصابتها قبل 10 سنوات بـ«تليف الرئة»، المرض ذاته الذي تعانيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز حالياً، جراء مضاعفات فايروس كورونا.

ونشرت العيدان صورة للفنانة على حسابها في «إنستغرام» (السبت) وأرفقتها بتعليق عن طريقة العلاج من «تليف الرئة» الذي أصيبت به عام 2011، موضحة أن السبب يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما يتسبب في نقص نسبة الأكسجين في الدم. وفق "عكاظ"

وتابعت العيدان: «يكون العلاج عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، معقبة أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، أجرى لها الطبيب هذه الجراحة ما أنقذ حياتها عبر فتحة في الرقبة من الأمام وتركيب تيوب لمدة أسبوع كامل».

وأردفت: «كان الأطباء يدخلون الأنبوب بفتحة في رقبتها، ويسحبون الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج الدم»، مبينة أن «الأمر مؤلم للغاية لكنه الحل الوحيد الذي غادرت على إثره المستشفى بعد 10 أيام من العلاج».