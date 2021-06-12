رحلة إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار

حصل شخص مقابل 28 مليون دولار أميركي على مقعد في سفينة فضاء ستنطلق في رحلة، وعليها أغنى رجل في العالم في مزاد اليوم السبت.

وفاز الشخص، الذي لم تعلن هويته على الفور، بمقعد إلى جانب رجل الأعمال والملياردير الأميركي جيف بيزوس في ختام عملية مزايدة استمرت شهراً على المقعد في الرحلة البكر لسفينة الفضاء التي ستطلقها شركة «بلو أوريجين» الشهر المقبل.

في غضون أربع دقائق من بدء المزاد الهاتفي المفتوح. اليوم السبت، تجاوزت العطاءات 20 مليون دولار. وأُغلق المزاد بعد سبع دقائق من بدئه.

إطلاق «بلو أوريجين» للمركبة «نيو شيبرد» من غرب تكساس يوم 20 يوليو المقبل، سيكون لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه شركات أميركية نحو عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

ويسابق بيزوس، أغنى رجل في العالم والمدير التنفيذي لشركة «أمازون دوت كوم»، وهو متحمس دائم لارتياد الفضاء، الزمن كي يتقدم على المليارديرين ريتشارد برانسون وإيلون ماسك في ارتياد الفضاء ويكون الأول من الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.

وقال بيزوس، في مقطع فيديو قبل المزايدة النهائية «إن ترى الأرض من الفضاء هذا يغيرك، إنه يغير علاقتك مع هذا الكوكب، مع البشرية». وأضاف أن شقيقه مارك سينضم إليه في الرحلة.