تنعش السينما العربية.. 3 أفلام كوميدية في الصالات المحلية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد شهور من توقف التصوير وتأجيل العروض بسبب أزمة جائحة «كورونا»، بدأت السينما العربية تعيش انتعاشة مجدداً في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، حيث تعرض في صالات السينما المحلية والعربية 3 أفلام دفعة واحدة، يغلب عليها الطابع الكوميدي، وذلك من أجل الحضور السينمائي القوي بعد أن تأثرت كثيراً في الفترة الماضية بسبب انتشار الفيروس المستجد، رغم أن إيراداتها لم تعد مثل سابق عهدها الذهبي بسبب تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات العرض.

ملصق فيلم ثانية واحدة

ماما حامل

بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدمت فيلم «الخضرة والماء والوجه الحسن» عام 2016، تعود الفنانة ليلى علوي إلى السينما بفيلم «ماما حامل»، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام وهدى الإتربي، وتدور قصته حول خلافات تقع بين الآباء والأبناء في قالب كوميدي، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية ابنيهما «عاصم» و«باسم» متزوجين ولديهما أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأساً على عقب عند علمهما بحمل والدتهما «سمية» التي تلعبها ليلى علوي وإنجابها لتوأم، وخلال توليهما تربيتهما تحدث العديد من المواقف المضحكة.

ثانية واحدة

ويتعاون كل من دينا الشربيني ومصطفى خاطر في بطولة الفيلم الكوميدي الجديد «ثانية واحدة»، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، حيث يعود بفكره وسلوكياته إلى أيام الطفولة، وهو من تأليف مصطفى حمدي وﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، وسوسن بدر، ومحمد أسامة، ومحمود حميدة.

للإيجار

ويخوض الفنان خالد الصاوي البطولة المطلقة مع الفنانة شيري عادل، في الفيلم التشويقي الكوميدي «للإيجار»، وتدور أحداثه عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية، يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثاً عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصاً تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال، ويشارك في بطولته محمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجي، وهايدي رفعت.