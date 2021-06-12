محمد جمعة يكشف سر تعاونه مع أحمد عز؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان محمد جمعة عن سر حالة التفاهم الفني التي تجمعه مع الفنان أحمد عز، مشيراً قائلا إن عز فنان مجتهد وموهوب للغاية، ويجيد استخدام مهارته الفنية بشكل جيد، حيث إن مسلسل «هجمة مرتدة» يعد التعاون الفني الرابع الذي يجمعهما، موضحاً أن تعاونهما الفني بدأ من خلال أحداث فيلم «الممر»، الذي عرض عام 2019، وحقق نجاحاً كبيراً، ومسرحية «علاء الدين» التي عرضت موسمين، بالإضافة إلى فيلم «الجريمة»، الذي يجرى تصويره حالياً.

كما كشف جمعة عن تفاصيل شخصيته الدرامية في أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»، حيث يجسد شخصية «نشأت»، الموظف بإحدى الشركات الكبرى، ويختلس مبلغاً مالياً كبيراً من عهدته، ويحاول السفر خارج البلاد، ومع تطور الأحداث الدرامية تنقلب حياته رأساً على عقب.

وقال: إن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، وهو مستوحى من قصة حقيقية حول الحرامي الذي يسطو على أحد المنازل لسرقتها، وتجمعه عدة مفارقات كوميدية مع سكان المنزل، ليتحول الأمر إلى البحث عن مخرج لمساعدة الحرامي في الخروج من ورطته، العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، ورانيا يوسف.

من جانب آخر، يواصل جمعة تصوير مشاهده في أحداث الفيلم السينمائي «الجريمة»، الذي يجسد فيه شخصية «توفيق»، والذي يعمل حارساً في أحد شاليهات بطل العمل، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والإثارة حول قاتل مأجور، العمل قصة وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته أحمد عز، ومنة شلبي.