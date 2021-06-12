سيدة أميركا الأولى تكشف عن إحدى هواياتها

كشفت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن، اليوم السبت، عن إحدى هواياتها التي لم تكن معروفة.

وأثناء لقائها مع مجموعة من قدامى المحاربين البريطانيين والمسعفين على هامش قمة مجموعة السبع، كشفت زوجة الرئيس الأميركي عن امتلاكها لوحاً لركوب الأمواج.

قريباً من مكان انعقاد القمة في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، قدمت قرينة الرئيس الأميركي نفسها للمجموعة بقولها «أنا جيل، تُسعدني مقابلتكم».

التقت جيل بايدن مع مجموعة (بيود سيرف) من المحاربين القدامى ومقدمي الدعم الاجتماعي المتطوعين ورحلات ركوب الأمواج للمحاربين والمسعفين وعائلاتهم.

وقالت للمجموعة إنها حضرت سابقاً ألعاب «إنفكتوس»، وهو حدث رياضي دولي للمصابين من العسكريين وقدامى المحاربين أسسه الأمير البريطاني هاري.

وتابعت قرينة الرئيس الأميركي، وهي تجلس في مكان يطل على «ماونتس باي» في جو مشمس «المياه هادئة للغاية.. لدي لوح للتزلج.. لوح طويل أبيض عليه فراشة كبيرة».

وقال لها أحد أعضاء المجموعة إنهم بدأوا نشاطهم في مجموعة صغيرة، ولكن الآن أصبح لديهم العديد من الأعضاء الذين يمارسون رياضة ركوب الأمواج، مضيفاً أن هذا النشاط «أنقذ حياتهم».

وترافق السيدة الأولى زوجها الرئيس جو بايدن الذي حضر إلى إنجلترا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام وتنتهي غداً، وهي أول رحلة دولية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

كان الزوجان قد التقيا مع الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأعضاء كبار آخرين في العائلة المالكة مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يجتمعا مع الملكة مرة أخرى لتناول الشاي في قلعة وندسور غداً الأحد.