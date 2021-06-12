كيف أنقذت ولاية أميركية أسماكها من الجفاف؟

بمواجهة جفاف مزمن بدأ موسمه مبكراً هذا العام، وجدت ولاية أميركية الحل لمساعدة نوع من الأسماك تشتهر به.

الحل الذي توصلت إليه ولاية كاليفورنيا لمساعدة أسماكها الشهيرة من نوع «سلمون شينوك» على بلوغ المحيط الهادئ رغم التدفق الضعيف في الأنهر أو ارتفاع حرارة المياه، تمثل في نقل صغار هذه الأسماك براً بوساطة شاحنات صهاريج.تولد هذه الأسماك المهاجرة في الأنهار وتسبح إلى المحيط، حيث تصل إلى مرحلة البلوغ وقد تبقى لسنوات عدة، قبل أن تعود إلى موطنها لتتكاثر وتموت في النهاية.

لكن الأنهار، التي يضربها الجفاف مع تدفق ضئيل جداً ومياه دافئة بشكل غير عادي، تعطل هذه الدورة بشكل مميت، ما دفع هيئة إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا إلى اتخاذ «إجراء استباقي لنقل ملايين أسماك السلمون التي تتم تربيتها في مزارع سمكية» إلى البحر.

وقال جيسون جوليان مدير مزرعة سمكية في شمال كاليفورنيا، في بيان صدر أخيراً «أثبتت عملية نقل صغار السلمون إلى مجرى المياه أنها أحد أفضل السبل لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة خلال فترات الجفاف».

وستسافر شاحنات محملة بقرابة 17 مليوناً من صغار السلمون، أكثر من 48 ألف كيلومتر بين أبريل ويونيو، ما يساعد هذه الأسماك على تجنب الجداول، حيث هلك عدد كبير منها في الماضي.

ومن بين المزارع السمكية المستفيدة من هذه العملية «فيذر ريفر هاتشيري» الواقعة أسفل سد في شمال ساكرامنتو والتي تنتج سنويا حوالى ثمانية ملايين من أسماك السلمون هذه التي تعود بشكل طبيعي إلى الأنهار التي ولدت فيها.

أنشئت المزرعة عام 1967 بهدف أن تحل مكان مواقع التفريخ الطبيعية فوق سد أوروفيل والتي تعرضت للتدمير، من خلال «سلم سمك»، وهو عبارة عن قناة ضيقة يبلغ طولها حوالي 1.6 كيلومتر مع درجات من صنع الإنسان تحاكي منحدرات جدول جبلي.

وأعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا هذا الصيف حالة طوارئ بسبب الجفاف في أكثر من 40 مقاطعة من أصل 58 مقاطعة في كاليفورنيا.

ومع تفاقم أزمة تغير المناخ، من المرجح أن تتدهور الظروف إلى حين عودة الأمطار في غضون خمسة إلى ستة أشهر.