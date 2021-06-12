مصدر طبي يوضح سبب بقاء دلال عبد العزيز في العناية المركزة شهرين

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) كشف مصدر طبي مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث تواصل تلقي الرعاية الصحية في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة، قائلًا:"إن الوضع يبقى على ما هو عليه ولم تخرج من العناية المركزة حتى هذه اللحظة بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام".



وأضاف لـ"الاتحاد" أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال داخل العناية المركزة، تتلقى الرعاية الصحية بسبب تآكل الرئة بشكل كبير نظرا لتأثرها بآثار كوفيد 19 الطويلة والتي يصاب بها نحو 30 % من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، نظرا لحالتهم الصحية العادية قبل الإصابة والتي تتأثر بالإصابة بالفيروس.



وأشار إلى أنه هناك رغبة من الأسرة أن تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز الرعاية الصحية داخل المنزل وسط متابعة دقيقة وخاصة، إلا أن حالة الفنانة المصرية الكبيرة لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، مؤكدًا أن التحسن يسير ببطء خلال الفترة الماضية.



وطالبت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز جمهورها في الوطن العربي بالدعاء لها نظرًا لحالتها الصحية، خاصة وأنها لا تعلم حتى هذه اللحظة بخبر وفاة رفيق عمرها وزوجها الفنان الراحل سمير غانم.









