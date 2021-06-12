بالصور.. افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في مصر

شعبان بلال (القاهرة) شهدت مصر اليوم افتتاح أول مدينة صديقة للنساء في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط الواقعة على ساحل البحر المتوسط، بهدف تمكين النساء والفتيات.

وتقع المساحة الصديقة للنساء على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق دمياط بالقرب من مكتبة مصر العامة التي افتتحت حديثًا في مدينة عزبة البرج.

وصُمّمت المساحة الصديقة في عزبة البرج لتكون منطقة عامة آمنة ومساحة لرائدات الأعمال المحليات لعرض منتجاتهن وتسويقها للمجتمع المحلي في عزبة البرج، ولكي تكون مكانًا مفتوحًا لزائري مكتبة مصر العامة، التي يحيط بها المكان.

وبُنيت المساحة على أساس تقييم احتياجات المجتمع المحلي ومن خلال نهج تشاركي يشمل النساء والرجال، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تدخلات لتعزيز مهارات المرأة والفرص الاقتصادية لها.



وحسب المجلس القومي للمرأة في مصر فإنه تم تطوير المساحة الصديقة للنساء من خلال الشراكة بين المجلس ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من سفارة المملكة الهولندية في مصر.

وافتتح المساحة الصديقة للنساء، اليوم السبت، كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في مصر، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وويريش رامسويخ، القائم بأعمال سفير المملكة الهولندية بالقاهرة.









