مراسم خاصة في زفاف الفنان محمد فراج لم تحدث من قبل!

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد فرج الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر، وذلك بعد حفل زفافه أمس على الفنانة بسنت شوقي.

واحتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بحفل الزفاف عبر تداول صور زفاف العروسين محمد فراج وبسنت شوقي، خاصة بعد وجود مراسم خاصة للزفاف لم تحدث من قبل.

وأبرز هذه المشاهد التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وهو دخول العروسين لحفل زفافهما مستقلين دراجة على نغمات أغنية "حاجة غريبة"، للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية، في مشهد أعاد للأذهان الروح الرومانسية زمن الفن الجميل.

والتقط محمد فراج صورا له مع بسنت شوقي في حفل زفافها تحت لافتة بعنوان "أنا لا أطيق الانتظار" وهي الجملة الشهيرة لشخصية "الشيخ مؤنس" التي جسدها فراج في مسلسل "لعبة نيوتن".

وتداول مستخدمو تويتر جملة " أنا لا أطيق الانتظار" بصورة كبيرة، مؤكدين أن الفنان محمد فراج الذي جسد دور مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن" كان قد قالها لزوجته "هنا" التي جسدت شخصيتها الفنانة منى زكي في المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان الماضي.



وحرص العديد من النجوم على تهنئة فراج وبسنت بزفافهما، ونشروا تهنئتهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ومنهم حنان مطاوع وأمير اليماني ويوسف الشريف وإنجي علاء، بينما شارك في الحفل عدد كبير من الفنانين أيضا.









