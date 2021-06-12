حقيقة إصابة الفنانة لقاء سويدان بكورونا وتفاصيل حالتها الصحية

أحمد عاطف (القاهرة)



بعدما أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن مرضها، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك" : "انا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل او حاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة بس بجد انا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء".



عادت ونفت أن يكون هذا المرض له علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أنها لو كانت أصيبت كان لتعلن دون حرج، لكنها الآن تحتاج للراحة والدعاء فقط لتعبر أزمتها المرضية.



يذكر أن أخر الأعمال التى شاركت فيها الفنانة لقاء سويدان مسلسل "ولاد ناس"، والذي شاركت فيه بجانب صبري فواز وأحمد وفيق ورانيا فريد شوقي وإيهاب فهمى وعدد أخر من الفنانين من تأليف وإخراج هاني كمال.



كما عُرض للقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى عروضه، ويتعرض العرض المسرحي لقصة حياة فنان الشعب سيد درويش، فيما تجسد لقاء دور الراقصة جليلة التي وقع سيد درويش في حبها قبل رحيله عن الدنيا.