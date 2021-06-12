شريف الدسوقي يعود إلى "100 وش" رغم بتر قدمه

يعود الفنان المصري شريف الدسوقي إلى موقع التصوير مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، ليستأنف نشاطه الفني في مسلسل "بـ 100 وش" بجزئه الثاني، بعد عملية بتر قدمه التي خضع لها قبل أسبوعين إثر مضاعفات مرض السكري.

وفي التفاصيل، أعلن الفنان المصري مصطفى درويش، مفاجأة فنية، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مساء الجمعة، صورا لشريف دسوقي مع بعض من فريق عمل المسلسل، ومنهم آسر ياسين، وعلّق عليها: "بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبا جدًا خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف". وفق العربية.

وكان شريف الدسوقي، فاجأ الجميع الأسبوع الماضي، بقوله إنه يستعد في الوقت الحالي ويقرأ سيناريوهات لأعمال جديدة ويقوم بعمل "بروفات" رغم وضعه الصحي.



وأحدثت عملية بتر قدم شريف الدسوقي صدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من نتائجها الإيجابية إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنشاء "صندوق مخاطر العاملين" لدعم الفنانين والإعلاميين بوجه عام في مواجهة جميع المخاطر سواء صحية أو مخاطر العمل.