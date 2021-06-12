جديد عيضة المنهالي.. «ما اشبع منه»

دبي (الاتحاد)

أغنية جديدة كلياً، كلمةً ولحناً وتوزيعاً موسيقياً، قدمها الفنان عيضة المنهالي عبر قناته الرسمية في يوتيوب تحت عنوان «ما اشبع منه»، حاملة أسلوباً غنائياً لافتاً في طريقة الغناء التي تعد تجربة جديدة مع الكلمة العراقية، مجدداً تعاونه مع الشاعر العراقي رامي العبودي، والذي يقول في مطلعها:أحبك لو منك همي

‎وتحرق دمي أحبك لو

‎صرت اجروحي تبقى ابروحي

اسمع مني وافهمني

تراك انته اعز مني

‎اقهر بيه دمرني ماعوفك أني...

وتعاون المنهالي في تلحين أغنية «ما اشبع منه» مع الفنان حسام كامل، الذي قام بعملية التوزيع والمكس، وعرضها ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، احتوى على صور جديدة للمنهالي بروح عصرية ومرحه تحمل الطاقة الإيجابية.

وتعتبر أغنية «ما اشبع منه» خطوة أخرى جديدة في عالم الأغنية العراقية والعربية، تأتي ضمن خطته الإنتاجية من إصدار الأعمال المنفردة.