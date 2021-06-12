قراصنة يسرقون بيانات ضخمة من أشهر شركة لألعاب الفيديو

شعبان بلال (القاهرة)

تعرضت شركة الألعاب الشهيرة EA لعملية قرصنة استهدفت سرقة شفرة مصدر اللعبة والأدوات المتعلقة به، وحصل القراصنة على 780 جيجابت من البيانات بعد الهجوم على موقع واحدة من أشهر شركات ألعاب الفيديو.

نجح القراصنة في الوصول إلى شفرة المصدر للعبة FIFA 21 ، وكذلك محرك لعبة Frostbite ، وهو المسؤول عن تشغيل ألعاب الشركة مثل FIFA و Madden و Battlefield و Star Wars: Squadrons و Anthem .

لم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه ولكنه الأخير في سلسلة استهدفت تسريب شفرة المصدر لألعاب الفيديو الشهيرة، حيث تعرض Valve و Capcom و Nintendo و Ubisoft لانتهاكات في بياناتها، وتهدف عمليات الهجوم المماثلة للتعامل مع فئة المتسللين داخل الألعاب.

ففي الماضي كان الهدف من عمليات القرصنة ما يعرف بالفدية، حيث يحصل القراصنة على أموال طائلة من الشركات الكبرى بعد اختراق مواقعها وسرقة البيانات والشفرات المهمة، ولكن في الوقت الحالي تشكل سوق كبير من محبي الغش في الألعاب والذين يقدمون الأموال بسخاء مقابل الحصول على شفرات مصدر الألعاب والاحتيال على اللعبة كما يشاءون.

فعندما يحصل اللاعب على شفرة المصدر لأي لعبة يكون من السهل عليه التعرف على طريقة اللعب الصحيحة، والتغلب على الكود المصدري، ويقول أحد أعضاء عملية الهجوم إن لعبة مطلق النار من EA's Battlefield أحد الأهداف التي تحقق الربح الوفير إذا يريد اللاعبون فيها الحصول على الكود المصدري الذي يسهل عليهم التصويب التلقائي ويمنحهم القدرة على الرؤية خلال الجدران.

وخرجت شركة ألعاب الفيديو الشهيرة في بيان توضح أن تحقق في الواقعة، مؤكدة أن البيانات التي تمت سرقتها هي كمية محدودة من شفرة مصدر اللعب والأدوات ذات الصلة، ولم تتعرف الشركة على بيانات منفذي الهجوم، ولكنها تأكدت أن الأمر لا يتعلق ببرامج الفدية، وأنها ستحاول جاهدة للحفاظ على أمنها في المستقبل وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.