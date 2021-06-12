صور.. مشاهير مكرمون في عيد ميلاد الملكة اليزابيث ؟

أصبحت قائمة المكرمين بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لعام 2021 الأكثر تنوعا من

الناحية العرقية حتى اليوم، حيث أن واحدا من كل سبعة أشخاص ينحدر من خلفية عرقية من الأقليات.

وكانت نسبة المكرمين من أقليات عرقية آخذة في التزايد وتضاعفت خلال العقد الماضي من 6 % من الأشخاص في 2021 إلى 15 % من المكرمين في قائمة العام الجاري.

وشملت قائمة الشخصيات البارزة المكرمة لاعب نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لخدماته لتحقيق المساواة العنصرية في الرياضة، وسط جدال بشأن صيحات الاستهجان من الجماهير الإنجليزية ضد اللاعبين الذين يركعون على ركبهم في المباريات كمبادرة ضد عدم التسامح، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

كما شملت قائمة المكرمين الشاعر والكاتب المسرحي ليمن سيساي، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لإسهاماته في الأدب والأعمال الخيرية.

كما أن هذه هي أول مرة يتم تكريم عدد من النساء يفوق عدد الرجال منذ عام 2015.



