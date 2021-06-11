يسرق بنكاً بعد يوم من إطلاق سراحه من سرقة أخرى

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، رجلاً بزعم سرقة مصرف بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراحه من الحجز في عملية سرقة بنك آخر.

ونقلت موقع «فوكس نيوز» عن الشرطة أن تشي نجو، البالغ من العمر 52 عامًا، كان قد ألقي القبض عليه، يوم الثلاثاء، بعد أن نفذ عملية سرقة على بنك في نيويورك.

وألقت الشرطة القبض عليه بعد فترة وجيزة من عملية السطو وعثر الضباط على أدوات مثل مطرقة في حوزته.

ووجهت إلى نجو تهمة السطو من الدرجة الثالثة، وحيازة أسلحة إجرامية، وحيازة أدوات سرقة.

وأفاد الموقع أن الرجل استدعي يوم الأربعاء إلى المحكمة ووافق قاض من مكتب المدعي العام في مانهاتن على طلب المدعي العام بالإفراج عنه تحت الإشراف.

بحلول ظهر يوم الخميس، عاد نجو إلى العمل، حيث قام بسرقة بنك في الجادة الخامسة. لكنه لم يحصل إلا على 100 دولار فقط، بحسب التقارير.

وقالت مصادر للصحيفة إن الشرطة ألقت القبض على نجو بعد دقائق قليلة خارج البنك.