«كروموسوم» في السينما 24 يونيو

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد تأجيله لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة «كورونا»، ينتظر أبطال الفيلم الإماراتي الجديد «كروموسوم» عرضه في صالات السينما المحلية 24 يونيو الجاري، حيث كشف علي جمال مخرج ومؤلف العمل عن موعد عرضه عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل، يجمع الفيلم كوكبة من نجوم الفن الإماراتي، منهم عبد الله بن حيدر ونوره العابد وعادل بن سيفان وجواهر محمد، إلى جانب وجوه فنية شابة جديدة تظهر للمرة الأولى على الساحة السينمائية المحلية.

اختلاف

يمزج «كروموسوم» بين التشويق والغموض وملامسة القضايا الإنسانية، ويجسد اختلاف جينات البشر بين فرد وآخر، ودور الكروموسومات التي تعد جزءاً كبيراً مهماً في الصبغات الوراثية، في هذه الاختلافات، وأوضح مخرجه ومؤلفه وبطله علي جمال أن فيلمه الطويل يغوص في العلاقات الإنسانية والسلوكيات المخفية التي تميزنا كبشر باختلاف الكروموسومات، فكثير من السلوكيات التي تظهر لنا في علاقتنا هي جلية، أما تلك المخفية فلا تبدو للعيان إلا بالتجارب والمواقف التي تُظهر لنا الآخرين على حقيقتهم.

وأضاف: ذلك يتجسد في علاقة الصديقين في الفيلم اللذين نؤدي دوريهما أنا والفنان عبدالله بن حيدر، وحاولت من خلال العمل أن أبرز زاوية جديدة في الأفلام المحلية من ناحية المضمون، الذي يغوص في العمق النفسي للشخصيات، لكن بطريقة بسيطة غير معقدة، في قالب هوليوودي من ناحية الجرعة من مشاهد الأكشن والتشويق، التي نفذت بأعلى المستويات الفنية، متمنياً أن ينال إعجاب المشاهدين بعد عرضه في صالات السينما المحلية.

خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم

قرار مناسب

وعبر بطل العمل عبد الله بن حيدر عن سعادته لاقتراب موعد عرض الفيلم الذي حرمه فيروس «كورونا» في السابق من العرض نتيجة تفشي الجائحة، مبيناً أن قرار اتخاذ عرضه في الوقت الحالي هو قرار مناسب، خصوصاً مع تحسن الوضع باتخاذ التدابير اللازمة في صالات العرض، توفير اللقاح، الأمر الذي ساعد على سير عجلة السينما بعد توقف عروضها لشهور عدة، خصوصاً بالنسبة للفيلم المحلي.

فكرة مختلفة

وأوضح عبد الله بن حيدر أن «كروموسوم» فكرة مختلفة، يحمل مضموناً فلسفياً كبيراً في قالب من الأكشن والحركة، من خلال صراع الخير والشر بين علاقة بين أصدقاء عمرها 15 عاماً، يقررون بسبب ظروف الحياة أن يجنوا المال بطرق غير شرعية مثل المقايضات الكبرى وعمليات السرقة، إلى أن يقرروا الابتعاد عن هذا الطريق، ويدخل كل واحد منهم عالم «البيزنس» إلا أن تنقلب حياتهم رأساً على عقب بسبب ما فعلوه سابقاً.

نقلة نوعية

من جهتها أكدت الفنانة نوره العابد أن «كروموسوم» نقلة نوعية فنية بالنسبة لها، خصوصاً أنه عمل مختلف عن الأدوار التي قدمتها سابقاً، وقالت: هذا العمل يعتبر من أهم الأعمال التي شاركت في بطولتها، أولاً لأنني العنصر النسائي الوحيد المشارك فيه، وهذا حملني مسؤولية كبيرة تجاه العمل والدور، لكي أظهر بالمستوى اللائق، ومن ناحية أخرى جاء الاختلاف بينه وبين العمل السينمائي الأول الذي قدمته «ولادة»، ليمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، حيث ألعب فيه دور «هند» وهي شخصية مركبة، تحاول بشتى الطرق الوصول إلى هدفها وهو المال، لافتة إلى أن أبرز ما جذبها لـ «كروموسوم» أنه فكرة جديدة لعمل مليء بالتشويق والغموض، وللمرة الأولى يتم التطرق لمثل هذه النوعية في السينما الإماراتية.