كارمن سليمان.. «مرعوبة»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض المطربة كارمن سليمان تجربة الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني من خلال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، تأليف بيرم التونسي، ومن إخراج مجدى الهواري، ومن المقرر عرضها على أحد المسارح الخاصة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولتها المطرب محمد الشرنوبي.

وقالت كارمن سليمان لـ «الاتحاد»: مرعوبة من التجربة رغم أنني أقف على المسرح أمام جمهور كبير للغناء، ولكن هنا الأمر مختلف أمام جمهور المسرح.

وأضافت: الوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، يسعدني حيث أقدم في المسرحية دور ابنه «الشحات» الذي تدور أحداث المسرحية حوله الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع.

وأشارت كارمن سليمان إلى أنها تقدم خلال العرض المسرحي مع الفنان محمد الشرنوبي، ومن المقرر انطلاق البروفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة عقب الانتهاء من اختيار بقية فريق العمل.