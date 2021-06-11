كيف تحافظ على صحة رئتيك؟

ترجمة عزة يوسف

الرئتان مثل كل أجزاء الجسم، تتقدمان في العمر بمرور الوقت، وتصبحان أقل مرونة، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، إلا أننا يمكننا الحفاظ على صحة الرئتين من خلال عادات صحية، أوضحها موقع «Health Line».

لا تدخن

بغض النظر عن عمرك أو المدة التي قضيتها في التدخين، فإن الإقلاع يساعد رئتيك في غضون 12 ساعة فقط، حيث ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي. وفي غضون بضعة أشهر، تبدأ وظيفة رئتيك بالتحسن، وفي غضون عام، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى النصف.

ممارسة الرياضة

عند ممارسة الرياضة، ينبض قلبك بشكل أسرع وتعمل رئتاك بجهد أكبر، ويحتاج جسمك إلى المزيد من الأكسجين لتغذية عضلاتك، بما يجعل رئتيك تكثفان نشاطهما لتوصيل هذا الأكسجين مع طرد ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي ذلك إلى التمتع برئتين أكثر قوة وصحة ومقاومة الشيخوخة والأمراض بشكل أفضل.

تجنب الملوثات

يجب عليك تقليل التعرض للملوثات الداخلية، عن طريق تنظيف منزلك باستمرار ونفض الغبار عن الأثاث واستخدام المكنسة الكهربائية بانتظام، بجانب فتح النافذة بشكل متكرر لزيادة التهوية الداخلية. وتجنب معطرات الهواء والشموع التي يمكن أن تعرضك لمواد كيميائية مثل الفورمالديهايد والبنزين، واستخدم منتجات التنظيف الطبيعية.

منع العدوى

من أفضل الطرق لتجنب التهابات الرئة هي نظافة اليدين، وغسل وجهك بانتظام بالماء الدافئ والصابون، وتجنب لمس وجهك قدر الإمكان. وعليك شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

تنفس بعمق

إذا كنت مثل الغالبية العظمى من الناس تأخذ أنفاساً ضحلة من الصدر، يعني ذلك أنك تستخدم جزءاً صغيراً فقط من رئتيك، إلا أن التنفس العميق من البطن يساعد على تنظيف الرئتين ويخلق تبادلًا كاملًا للأكسجين.

ووجدت أحدث الدراسات أن التنفس العميق، حتى لبضع دقائق فقط، مُفيد لوظيفة الرئة، ويجعلها أكثر قوة لأداء وظيفتها بكفاءة، وتجعلك تشعر أنك أقل توتراً وأكثر استرخاءً.