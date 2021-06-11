ترامب يحمّل بايدن رسالة ساخرة إلى بوتين

حمّل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خليفته جو بايدن، رسالة ساخرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويلتقي بايدن وبوتين في قمة مرتقبة الأسبوع المقبل في جنيف بسويسرا.

وقال ترامب، في رسالته الساخرة «حظاً سعيداً لبايدن في تعامله مع الرئيس بوتين. لا تناما خلال الاجتماع، وأرجو أن تنقلوا له تحياتي

القلبية».

كان ترامب شكك، خلال قمته مع بوتين في هلسنكي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في معرفة أجهزته السرية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

في ذلك الوقت، أثار ترامب عاصفة من السخط في الداخل لكنه يدعي الآن أنه كان لديه «لقاء عظيم ومثمر للغاية» مع بوتين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة فازت بالكثير في هذه العملية، «بما في ذلك احترام الرئيس بوتين وروسيا».

كان ترامب سخر، خلال حملته الانتخابية، من جو بايدن ووصفه بأنه «جو النائم».

وخسر ترامب الجمهوري أمام بايدن خصمه الديمقراطي خلال انتخابات نوفمبر الماضي.

ولا يريد ترامب الاعتراف حتى اليوم بنتيجة الانتخابات ويرى نفسه محروماً من حقه في الفوز. مع ذلك، فشل معسكره في إقامة عشرات الدعاوي القضائية بخصوص ذلك.