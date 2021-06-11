كشف تطورات جديدة لحالة دلال عبد العزيز الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة بسبب معاناتها مع أعراض ما بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال رضوان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، مازالت الأمور غير مستقرة».

وتابع رضوان «دعاء حضراتكم يساندنا جميعاً ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يُتِمَ شفاءها على خير قريباً يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».

ولا تعلم الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة رفيق عمرها الفنان سمير غانم، إلى هذه اللحظة، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين كاملين على وفاته، حيث فضل الطاقم الطبي عدم إخبارها لعدم التأثير على حالتها الصحية الحرجة، خاصة مع طلب الأسرة ذلك منهم بعد وفاة غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعافت الفنانة دلال عبد العزيز من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلا أن آثار كوفيد-19 طويل الأمد ما تزال تؤثر عليها بشكل واضح ومن تبعاته تليف الرئة بشكل كامل وسط محاولات من الطاقم الطبي لرعايتها حتى تتحسن حالتها الصحية.

