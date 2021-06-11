لوحة «الموناليزا» للبيع في مزاد!

تعرض دار كريستيز للمزادات حالياً لوحة «موناليزا» يزعم صاحبها إنها هي اللوحة الأصلية.

قضى ريموند هيكينج عقوداً وهو يحاول إقناع العالم بأن لوحة الموناليزا التي اشتراها من متجر فرنسي للتحف في عام 1953 هي الأصلية وأن اللوحة المعروضة في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس مزيفة.يأمل المزاد المنظم على لوحة «موناليزا هيكينج» في أن تعود عليه حملته تلك ببعض التعويض.

وقال بيير إتيان، المدير الدولي للوحات العتيقة الرائدة في دار كريستيز، «تشبه الموناليزا لكن العمل ليس بجودة رسومات ليوناردو دافنشي... وللأسف، ينتهي الحلم عند هذه المرحلة».

يستند هيكينج في حججه إلى أن اللوحة الأصلية لم تعد قط بعدما سُرقت في أوائل القرن العشرين لينتهي بها الأمر في متجر بقرية «ماجانيوسك» في منطقة «بروفانس» الفرنسية بينما خُدع المعرض في باريس بنسخة طبق الأصل.

وتشهد العديد من قصاصات الصحف على انتقاده لوسائل الإعلام. ويظهر خبر نشرته شركة «باتيه» في الستينيات أن صحفيين أميركيين سعيا إلى التحقق من النسخة عندما تمت إعارة لوحة الموناليزا الحقيقية الموجودة في متحف اللوفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت دار كريستيز إن لوحة هيكينج رسمها فنان مغمور في أوائل القرن السابع عشر بعد مئة عام تقريباً من دخول اللوحة الأصلية لفنان عصر النهضة الإيطالي مجموعة مقتنيات الملك فرانسوا الأول.

ويتراوح السعر المبدئي للوحة «موناليزا هيكينج» بين 200 إلى 300 ألف يورو وينتهي المزاد الإلكتروني عليها في 18 يونيو الجاري.