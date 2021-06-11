إيطاليا توقف استخدام لقاح مضاد لكورونا لمن هم دون 60 عاماً

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها قيدت استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد ليقتصر على الأفراد فوق 60 عاماً، وذلك بعد وفاة شابة بتجلط دموي عقب حصولها على التطعيم.

وتوفيت كاميلا كانيبا، أمس الخميس، عن 18 عاماً بعد حصولها على اللقاح يوم 25 مايو الماضي مما فجر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الذي بقي يعطى للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية حوله أثيرت من قبل.

وقال فرانشيسكو فيجليولو المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19 في مؤتمر صحفي «سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين».

كانت العديد من الدول الأوروبية أعلنت أنها سجلت إصابة أشخاص بتجلط الدم بعد أن تلقوا جرعة من لقاح «أسترازينيكا». إلا أن الهيئة الأوروبية للأدوية نصحت بمواصلة إعطاء اللقاح لكون فوائده في مكافحة الفيروس تفوق سلبياته وأعراضه الجانبية.