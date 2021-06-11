تلقي رضيعها في القمامة بعد موته

ألقت أم رضيعها داخل صندوق القمامة بشبرا الخيمة في العاصمة المصرية القاهرة بعد أن توفي فجأة حينما كانت ترضعه، بحسب ما نقله موقع «بوابة الأهرام».

وخلال التحقيقات معها، قالت الأم إنها أصيبت بالخوف الشديد إثر وفاة ابنها فجأة أثناء الرضاعة، بعد أن تعرض لاختناق ولم يستطع التنفس. وأضافت أنها حاولت إسعافه لكنها لم تستطع، مشيرة إلى أنها ألقته في القمامة للتخلص منه خوفاً من أن تلحقها مسؤولية في حادث وفاته.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطاراً بالعثور على طفل ميت داخل صندوق قمامة في منطقة «محور العصار» بدائرة القسم.

بعد التحريات، قبض على الأم وتم التحفظ على جثة الطفل. بعد استكمال الإجراءات، صرحت النيابة بدفنه وكلفت المباحث بسرعة إعداد تحريات البحث الجنائي حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي حول ملابسات الوفاة.