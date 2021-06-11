حفل زفاف بملابس عزل كورونا!

شعبان بلال (القاهرة)

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهور «المعازيم» في حفل زفاف بإحدى قرى محافظة قنا، جنوب مصر، بملابس الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل الصحي لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء الحضور ملابس عزل كورونا، وذلك في حفل الزفاف بقرية «الجبلاو» في محافظة قنا، وهو ما اعتبره البعض رسالة للأطقم الطبية ودورهم في مواجهة الفيروس.

وتبين أن العريس في هذا الحفل ممرض في أحد مستشفيات محافظة قنا وأن زملاءه من الأطباء والممرضين حضروا الحفل بهذه الملابس لإرسال رسالة.

وقال العريس محمد عباس، وهو ممرض بمستشفى الصدر بقنا، إن حضور عدد من زملائه بملابس العزل لحفل زفافه الذي أقيم منذ أيام كان بناء على اتفاق بينهم لدعم الأطقم الطبية.

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أصدقاءه اتفقوا فيما بينهم على الحضور بملابس العزل لحفل زفافه لتوجيه رسالة دعم إلى أفراد «الجيش الأبيض» من أطباء وممرضين في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.