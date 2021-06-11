تعرف على موعد إنتاج أول 100 سيارة كهربائية في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد الحكومة المصرية لإنتاج أول 100 سيارة كهربائية في السوق المحلي بحلول شهر أغسطس من العام 2022، بحسب توقعات حكومية وتصريحات لوزير قطاع الأعمال العام المصري. وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، إن مصر تسلمت 13 سيارة مصنوعة في الصين، ويتم فك سيارة منها للمهندسين للتعلم عليها، فيما يتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلومتر على السيارات الـ 12 الأخرى. وأوضح أنه من الضروري أن يتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلومتر قبل بدء عملية التصنيع، لتحديد كافة الأمور المطلوبة لمناخ العمل في السوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الاختبار سيستغرق 3 أشهر، بعدها يتم بناء المصنع ثم يتم تحديد الشكل النهائي للسيارة ومحتوياتها. وبحسب الوزير المصري، ستبلغ الطاقة المحددة للعمل 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة، مؤكداً أن الاستعدادات جارية فيما يخص التمويل وتجهيز محطات الشحن، كما أنه في العامين الأوليين سيتم ضخ السيارة فقط إلى السوق المحلي والعمل على اختبار جدارتها. ولفت المسؤول المصري أن السيارة ستتحمل الظروف الشاقة جداً، ولكن التصدير يأتي بعد زيادة المكون المحلي.

