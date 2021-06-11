حفل زفاف عروسين يتحول إلى عزاء في مصر.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

تحول حفل زفاف لعرويسن في مصر إلى مأتم وعزاء بعدما لقي مصرعهما إثر انقلاب سيارة زفافهما في ترعة مياه في محافظة الشرقية (دلتا مصر). وأعلن الأمن المصري تلقيه بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام «عزبة صيام» التابعة لقرية «طحلة بردين» في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع الحادث ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.

وأوضح الأمن أن فرق الانقاذ تمكنت من تم انتشال جثمان العروس وشقيقتها، فيما لا زالت الجهود مستمرة للبحث عن جثة العريس، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





