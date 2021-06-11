الطب يكشف عن السبب وراء انخفاض السمع عند مرضى "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة نتاليا بشينيتشنايا، أخصائية علم الأوبئة في روسيا، أن انخفاض حاسة السمع يلاحظ عند 18-23% من المرضى نتيجة احتقان في الأذن، وهذا المرض قابل للعلاج.



وتقول، "الاحتقان في الأذن الذي يؤدي إلى انخفاض السمع عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" يعاني منه 18-23% من المرضى. وهذه الحالة قابلة للعلاج".

وتشير الأخصائية، إلى أنه يمكن ملاحظة استمرار هذه الأعراض لدى 1.5-2% من المتعافين من "كوفيد-19" خلال بضعة أسابيع بعد شفائهم.

ووفقا لها، يلاحظ في حالات نادرة انخفاض حاد في حاسة السمع بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ولم يحدد السبب إلى الآن، ولكن يعتقد أنه عدوى فيروسية بما فيها "كوفيد-19"بحسب «rt».

وتقول، "يعتقد أن نقص الأكسجين في مركز السمع عند الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، وكذلك تناول بعض الأدوية، قد يساعد على تطور هذه الحالة. ويمكن عدم ملاحظة هذه الحالة إذا بقي المريض في وحدة العناية المركزة فترة طويلة".