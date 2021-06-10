امرأة تلد على قارعة الطريق!

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أنجبت امرأة حامل في مقاطعة «تشجيانغ» شرقي الصين مولودها بينما كانت تسير في شارع عام، بحسب ما نقلته صحيفة «غلوبال تايمز» على موقعها على الإنترنت.

حصلت الولادة خارج المستشفى الذي كانت المرأة متوجهة إليه. جلست المرأة، التي لم يذكر اسمها، على الأرض تتألم وهي تمسك بذراع شخص يقف بجانبها.

عندما وصلت الممرضات والأطباء إلى مكان الحادث ومعهم نقالة، كانت المرأة قد أنجبت مولودها بالفعل.

وحظيت الحادثة بمتابعة وتعليقات من العديد من مستخدمي الإنترنت في الصين، الذين أعربوا عن قلقهم على سلامة المرأة ومولودها.

وقال مستشفى «ييوو» لصحة الأم والطفل إنه بفضل جهود الإنقاذ في الوقت المناسب، أصبحت الأم والطفلة بأمان ويمكنهما مغادرة المستشفى في غضون أيام قليلة.